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    06 января 2022, 18:00

    Минобороны подтвердило прибытие российской миссии ОДКБ в Казахстан

    Российские военные прибыли в Казахстан по договору ОДКБ

    Максим Зинкин

    Российский миротворческий корпус в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл в Казахстан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

    Минобороны подтвердило прибытие российской миссии ОДКБ в Казахстан

    «Самолеты ВКС РФ доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — гласит заявление Минобороны.

    Уточняется, что в Казахстан направлены подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск РФ.

    Российские военные будут выполнять задачи по стабилизации ситуации в стране. Наиболее горячей точкой сейчас остается Алма-Ата, где силовики вели перестрелку с погромщиками на главной городской площади.

    Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Казахстане чрезвычайное положение и обратился за помощью к странам — членам ОДКБ.