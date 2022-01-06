Минобороны подтвердило прибытие российской миссии ОДКБ в Казахстан

Российский миротворческий корпус в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл в Казахстан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

«Самолеты ВКС РФ доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — гласит заявление Минобороны.

Уточняется, что в Казахстан направлены подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск РФ.

Российские военные будут выполнять задачи по стабилизации ситуации в стране. Наиболее горячей точкой сейчас остается Алма-Ата, где силовики вели перестрелку с погромщиками на главной городской площади.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Казахстане чрезвычайное положение и обратился за помощью к странам — членам ОДКБ.