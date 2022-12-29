Важное 29 декабря 2022, 09:34 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области «Страна.ua»: в Киеве и Киевской области послышались взрывы

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Серия взрывов прогремела в Киевской области. Система противовоздушной обороны сбила ракету под Киевом, рассказало украинское издание «Страна.ua».

Система ПВО, по информации журналистов, сработала на границе Киевской и Черниговской областей около девяти часов утра, в сторону города Бровары пролетела ракета. Спустя время появилась информация о громких хлопках в столичном регионе, затем в самом Киеве. Издание рассказало, что под городом сбили ракету.

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Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 06:02. Спустя время очевидцы рассказали местным пабликам о звуках взрывов. Telegram-канал «Труха Киев» рассказал, что ракета пролетела в 30 километрах от Киева. Военная администрация подтвердила факт работы ПВО.

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Кроме того, взрыв прогремел в Одессе, в Сумской области сбили ракету, а в Житомирской сработала система ПВО. Власти Кривого Рога превентивно отключили свет.