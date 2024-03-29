Мир 29 марта 2024, 01:39 Взрывы прогремели в Житомирской области Украины РИА «Новости»

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В Житомирской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщили украинские мониторинговые ресурсы.

Взрывы также прогремели в Днепропетровске, сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «УНИАН».

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Другие украинские СМИ сообщили о массированной ракетной атаке на Днепропетровскую область. В Каменском и Кривом Роге имеются проблемы со светом.

Воздушные силы ВСУ также предупредили о продолжающемся налете «Шахедов» на юге Винницкой области.

Ранее сообщили о серии взрывов в украинском городе Черкассы на фоне воздушной тревоги, а также в Павлограде Днепропетровской области.

На одном из пляжей взорвалась морская мина, которую выбросило на берег штормов. Обошлось без пострадавших.

В Киевской области также прозвучала серия взрывов. По предварительно информации, силы противовоздушной обороны Украины отработали по ударным беспилотникам.