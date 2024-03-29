Мир 29 марта 2024, 00:15 Взрывы прозвучали в Днепропетровской области РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Также стало известно о взрыве морской мины на одном из пляжей Одессы. По данным Сил обороны юга Украины, после детонации взрывное устройство выбросило на берег штормом. В результате пострадавших нет.

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Ранее сильный пожар вспыхнул на Днепрогэс в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Также несколько районах города оказались обесточены, повреждения получили объекты инфраструктуры.

Воздушную тревогу включали в Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях, затем и по всей Украине. Взрывы слышали в Запорожье и в Киеве.