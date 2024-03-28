28 марта 2024, 23:29
Взрывы прогремели в Киевской области
Серия взрывов прозвучала в Киевской области. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Сообщают о взрывах в Киевской области. Предварительно, работа ПВО по „Шахедам“», — отметили в материале.
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Ранее взрывы раздались в Одесской области. Местные СМИ передали сообщение Вооруженных сил Украины, о том, что в направлении южных областей страны ожидается прилет ракеты Х-22. Жителей Одесской области призвали не покидать укрытия.
Также серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Перед этим над городом заметили ракету — она пролетела над соединяющими правый и левый берега Днепра моста.
Взрывы
Украина
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