Мир 28 марта 2024, 23:29 Взрывы прогремели в Киевской области РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Киевской области. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Киевской области. Предварительно, работа ПВО по „Шахедам“», — отметили в материале.

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Ранее взрывы раздались в Одесской области. Местные СМИ передали сообщение Вооруженных сил Украины, о том, что в направлении южных областей страны ожидается прилет ракеты Х-22. Жителей Одесской области призвали не покидать укрытия.

Также серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Перед этим над городом заметили ракету — она пролетела над соединяющими правый и левый берега Днепра моста.