29 марта 2024, 01:03
Взрывы на фоне воздушной тревоги позвучали в Черкассах
Серия взрывов раздалась в украинском городе Черкассы во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
Ранее взрывы прозвучали в Павлограде Днепропетровской области Украины. Также сообщалось о громких звуках в Киевской области. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбивали «Шахеды».
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Накануне французское издание Express написало, что Харьков погрузился во мрак в результате массированного обстрела Вооруженных сил России. Город был почти полностью обесточен после атаки 22 марта.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия имеет силы и средства для полного уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.
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