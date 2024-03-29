Мир 29 марта 2024, 01:03 Взрывы на фоне воздушной тревоги позвучали в Черкассах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серия взрывов раздалась в украинском городе Черкассы во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Ранее взрывы прозвучали в Павлограде Днепропетровской области Украины. Также сообщалось о громких звуках в Киевской области. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбивали «Шахеды».

Реклама

Накануне французское издание Express написало, что Харьков погрузился во мрак в результате массированного обстрела Вооруженных сил России. Город был почти полностью обесточен после атаки 22 марта.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия имеет силы и средства для полного уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.