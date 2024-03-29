Мир 29 марта 2024, 00:05 Морская мина взорвалась на пляже в Одессе РИА «Новости»

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Морская мина взорвалась на одном из пляжей Одессы. Об этом сообщили в Telegram-канале Силы обороны юга Украины.

После взрыва мину выбросило на берег штормом. В результате никто не пострадал.

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Ранее серия взрывов прогремела в окрестностях Харькова. По словам директора госинспекции энергетического надзора Украины Руслана Слободяна, в Харькове, Одессе и Днепропетровской области начали вводить графики отключений электричества, писал RT.

Украинские паблики сообщили о взрывах в Киевской области. По предварительным данным, в регион работают средства ПВО.