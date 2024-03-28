28 марта 2024, 01:15
Харьков погрузился во мрак в результате массированного обстрела ВС РФ
Express: Харьков погрузился во мрак после ударов ВС РФ по энергосистеме Украины
Российская армия ракетными обстрелами стратегических объектов Украины погрузила Харьков во мрак. Об этом сообщило французское издание Express.
«Второй по величине город Украины (Харьков — прим. ред.) погрузился в кромешную тьму, <…> когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились <…> на объекты энергетической инфраструктуры», — сказано в публикации.
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Харьков оказался полностью обесточенным и практически обезвоженным в результате массированной атаки ВС РФ после 22 марта.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у России хватает сил и средств для полного уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.
Кроме того, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, сообщил, что противовоздушные силы Украины ударили по гражданскому объекту в Харькове, но спецслужбы решили скрыть факт «дружественного огня». Произошло нештатное срабатывание ракеты, выпущенной из ЗРК западного производства.
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