Мир 28 марта 2024, 01:15 Харьков погрузился во мрак в результате массированного обстрела ВС РФ Express: Харьков погрузился во мрак после ударов ВС РФ по энергосистеме Украины Freepik

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Российская армия ракетными обстрелами стратегических объектов Украины погрузила Харьков во мрак. Об этом сообщило французское издание Express.

«Второй по величине город Украины (Харьков — прим. ред.) погрузился в кромешную тьму, <…> когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились <…> на объекты энергетической инфраструктуры», — сказано в публикации.

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Харьков оказался полностью обесточенным и практически обезвоженным в результате массированной атаки ВС РФ после 22 марта.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у России хватает сил и средств для полного уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, сообщил, что противовоздушные силы Украины ударили по гражданскому объекту в Харькове, но спецслужбы решили скрыть факт «дружественного огня». Произошло нештатное срабатывание ракеты, выпущенной из ЗРК западного производства.