Мир 27 марта 2024, 09:18 Балицкий сделал предупреждение о возможностях уничтожения энергетики Украины Балицкий: у России достаточно сил и средств для уничтожения энергетики Украины РИА «Новости»

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У России достаточно сил и средств для того, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Приготовились наши фашистские оппоненты к тому, что у нас есть силы и средства, и они в достатке, чтобы уничтожить всю энергетическую инфраструктуру укронацистского режима», — указал он.

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По словам Балицкого, он говорит об этом как военный летчик, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом противника.

В минувшую пятницу, 22 марта, по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Взрывы прозвучали в ряде регионов страны. Харьков, по заявлениям местных властей, оказался полностью обесточен.

На крупнейшей гидроэлектростанции Украины — Днепрогэс — произошел пожар. Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в стране повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии.

В нескольких областях ввели аварийные графики отключения электричества.