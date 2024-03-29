Мир 29 марта 2024, 08:49 Высокопоставленный руководитель пострадал при ударах по Харькову Офицер Марочко: после атак санавиация эвакуировала из Харькова «важную персону» Unsplash

Читать 360tv в

В Харькове серьезно пострадал высокопоставленный украинский чиновник или офицер. После очередной атаки его эвакуировали в сопровождении кортежа с участием санавиации, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«После серии комбинированных ударов ВС России по объектам военной инфраструктуры, пунктам размещения и управления ВСУ в Харькове на реанимобиле с кортежем вывезли пациента на окраину населенного пункта, где его забрала санавиация», — сказал он.

Реклама

Офицер не уточнил, кем служил пострадавший. Андрей Марочко предположил, что судя по количеству задействованных сил, он занимал высокий пост в политическом или военном руководстве Украины, то есть являлся очень важной персоной.

Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Харьков остался без электричества. Украинские войска стянули к городу западную технику, а посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть регион.