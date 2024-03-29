29 марта 2024, 01:26
Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одессу и Харьков
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Харьковскую и Одесскую области Украины. Об этом сообщило казахстанское посольство в Киеве на своем официальном сайте.
«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, Посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», — сообщили в диппредставительстве.
Реклама
В посольстве напомнили, что граждане Казахстана могут покинуть Украину через пограничные переходы с Польшей и Молдовой, после чего вернуться на родину на самолете. Для транзита через Польшу им потребуется шенгенская виза, а через Молдову — нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия начнет крупное наступление в ближайшие месяцы. Глава государства признался, что украинская армия к этому не готова.
Казахстан
Одесса
Украина
Харьков
Реклама
Реклама