Мир 28 марта 2024, 01:18 В Харькове прозвучали взрывы РИА «Новости»

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В Харькове прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«О взрывах в Харькове сообщают местные паблики», — уточнил канал.

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До этого мониторинговые паблики сообщали об угрозе беспилотников для Харькова.

Ранее французское издание Express сообщило, что украинский город погрузился во мрак после массированного ракетного обстрела российскими военными стратегических объектов Украины. В материале отмечалось, что десятки ракет и беспилотников нацелились на энергетическую инфраструктуру Харькова.

Как сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, в Богодуховском и Харьковском районах власти планируют объявить принудительную эвакуацию, чтобы вывезти детей.

Также серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном Украине городе Запорожье.