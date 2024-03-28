28 марта 2024, 18:56
ВСУ стянули много западной техники под Харьков
Ганчев: ВСУ привезли западную технику под Харьков из-за боязни наступления
Украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, здесь же начали возводить фортификационные сооружения. Об этом глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала.
«Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов», — сказал он.
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Глава региона отметил, что российские разведчики оперативно устанавливают все подобные места хранения и скопления техники, после этого происходит их уничтожение.
По словам Ганчева, Вооруженные силы Украины продолжают активно возводить фортификационные сооружения в Харьковской области. Такое накопление украинской техники и боеприпасов он связал с подготовкой ВСУ к возможному наступлению российской армии.
Украинский политтехнолог Сергей Гайдай ранее предположил, что ВС России в ближайшее время начнут наступательные операции в зоне спецоперации.
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