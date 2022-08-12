Выход двух сухогрузов с зерном согласовали из украинских портов

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход 12 августа из портов Украины двух сухогрузов с зерном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное заявление СКЦ.

И порта Южный в иранский порт Бендер-Хомейни выйдет сухогруз Star Laura с 60,15 тысячи тоннами кукурузы. Второй сухогруз Sormovskiy 121 повезет 3,05 тысячи тонн зерна из Черноморска в турецкий Текирдаг.

СКЦ также предварительно согласовал проход в направлении Одессы сухогрузов Efe и Sara. Суда досмотрят в акватории Мраморного моря, там же пройдет проверку Rahmi Yagci, который доставляет в Стамбул 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла.

Координационный центр по зерну начал работу в Стамбуле 26 июля после подписания четырехстороннего соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Турция выразила надежду на бесперебойные поставки украинского зерна. Первый сухогруз с зерном покинул порт Одессы 1 августа. Груженное кукурузой судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне направлялось в Ливан. Однако в порт Триполи оно так и не прибыло.