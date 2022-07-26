Координационный центр по зерну начал работать в Стамбуле

Координационный центр по зерну начал работу в Стамбуле, сообщило Минобороны России. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в столицу Турции и приступит к работе в четырехстороннем формате.

«В соответствии с положениями „Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины“ начал работу Совместный координационный центр (СКЦ) в городе Стамбуле», — информировало оборонное ведомство.

Главной задачей российских специалистов в организации станет оперативное решение необходимых вопросов для выхода «Инициативы» на этап практической реализации. Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

«Деятельность российских представителей в Совместном координационном центре находится на особом контроле в Министерстве обороны Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Сельскохозяйственную продукцию с Украины начнут отправлять по Черному морю уже на этой неделе. Экспорт начнется из порта Черноморск, а в течение двух недель наладится и из портов Одесса и Южный.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подписании в Стамбуле двух документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщил RT.