Турция выразила надежду на бесперебойные поставки украинского зерна

Власти Турции ждут бесперебойных поставок зерна с Украины, суда с продовольствием должны выходить в море без задержек. Об этом в эфире телеканала NTV заявил глава турецкого Министерства обороны Хулуси Акар.

«Вслед за первым отплывшим из Одессы судом мы ждем, что и последующие суда выйдут в море без задержек и остановок», — заявил глава ведомства.

Также Акар выразил благодарность в содействии реализации ранее достигнутых договоренностей главам Минобороны России и Украины.

Утром 1 августа телеканал CNN Türk сообщил, что первое судо с кукурузой отплыло из порта Одессы. Предполагается, что вечером 2 августа он прибудет в Стамбул.

Представители стамбульского Совместного координационного центра (СЦК) установят контроль за сухогрузами с помощью спутников и беспилотников, писала газета «Известия». Также суда пройдут тщательный досмотр на якорной стоянке вблизи пролива Босфор.