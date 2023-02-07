Общество 07 февраля 2023, 23:24 Российские военные спасли более 40 человек после землетрясения в Сирии Российские военные достали из-под обломков 42 человека после землетрясения в Сирии РИА «Новости»

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Во время спасательных работ в Сирии российские военные вытащили из-под завалов 42 человека. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

Российские специалисты продолжают вести работы на местах разрушенных зданий.

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«В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС России разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека», — сказал Егоров.

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Военные извлекли из-под обломков 57 тел погибших. Медицинскую помощь уже оказали 194 пострадавшим. По словам генерал-майора, в городах Алеппо, Хаме, Джебле и Стаму специалисты развернули четыре донорских пункта. Удалось собрать уже 126 доз крови. Также открыли восемь пунктов выдачи гуманитарной помощи. Местные жители получили более 11 тонн продуктов питания и вещей первой необходимости.

7 февраля спасатели МЧС России в сирийском городе Джебла вытащили из-под завалов девятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали. Также специалисты извлекли из-под обломков здания 26 летнего мужчину. Его отправили в больницу в тяжелом состоянии, но в сознании. Он пробыл под завалами двое суток.