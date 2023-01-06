Мир 06 января 2023, 13:31 ВСУ обошли армии Израиля и Польши в рейтинге военной мощи Global Firepower поставил ВСУ на 15-е место в рейтинге армий мира Defense.gov

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Вооруженные силы Украины поднялись с 22-го на 15-е место в рейтинге армий мира, составленный порталом Global Firepower. В тройку лидеров вошли США, Россия и Китай.

При составлении рейтинга авторы учли количество воинских частей, объемы финансирования, выстроенную логистику и объемы вооружений. Всего они указали более 60 факторов для расчета специального индекса GFP (военной мощи) по закрытой формуле.

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Подъем Украины в рейтинге авторы объяснили военными действиями, в которых сегодня участвуют ВСУ.

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«Поскольку Украина продолжает бои с Россией, то она увеличила свой показатель индекса GFP за счет ответных действий, а также материальной и финансовой помощи со стороны Запада», — говорится в пояснении.

В рейтинге ВСУ оказались выше, чем войска Израиля, расположившиеся на 18-й позиции, и армия Польши, которой досталось 20-е место.

Страны Запада регулярно поставляют дополнительное вооружение Украине. В 2023 году власти США выделят транш в размере одного миллиарда долларов для закупки вооружений для ВСУ. Дополнительный пакет военной помощи предоставил Пентагон в размере 850 миллионов долларов.

Накануне СМИ сообщили, что американцы передадут украинским войскам 50 боевых машин пехоты Bradley. Общие затраты на доставку составят 2,85 миллиарда долларов, что станет самым крупным пакетом военной помощи за все время.

Белый дом сообщил, что к поставкам БМП также присоединится Германия. Европейская страна передаст ВСУ машины Marder, а также дополнительную батарею ЗРК Patriot.