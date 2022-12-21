Мир 21 декабря 2022, 20:48 Украина получит американские ПВО Patriot Глава Госдепа Блинкен объявил о передаче Украине ПВО Patriot РИА «Новости»

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Украина получит дополнительную военную помощь в размере 850 миллионов долларов от Пентагона. В новый пакет войдут комплексы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письменное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это дополнительный транш к пакету военной помощи на один миллиард долларов, который одобрил президент США Джо Байден.

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«Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты со значительно более высоким потолком, чем ранее предоставленные системы», — сказано в заявлении Блинкена.

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В список новой военной помощи Украине вошли 50 тысяч ракет для системы залпового огня «Град», 45 тысяч снарядов к орудиям калибром 152 миллиметра и 20 тысяч снарядов к орудиям калибра 122 миллиметра.

Кроме того, в распоряжение ВСУ передадут ракеты HARM, боеприпасы к HIMARS, 37 броневиков Cougar, мины и средства спутниковой связи.

Американцы до последнего момента не подтверждали передачу Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать содержание нового военного пакета до официального объявления.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Украина все же получит Patriot, а передачу вооружения Белый дом приурочит к визиту Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полностью поддерживает мнение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что американские комплексы станут законной целью для ударов вооруженных сил страны.