Мир 21 декабря 2022, 20:41 США предоставят военную помощь Украине на $1 млрд Байден подписал распоряжение о выделении военной помощи Украине на $1 млрд РИА «Новости»

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Украина получит новый транш военной помощи в размере одного миллиарда рублей. Меморандум подписал президент США Джо Байден. Текст документа опубликовали на официальном сайте Белого дома.

Ответственным за распределение средств президент США назначил государственного секретаря Энтони Блинкена.

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«Один миллиард долларов выделяют на предметы военного снабжения, оказание услуг Минобороны, а также на военное обучение и тренировки для помощи Украине», — говорится в тексте меморандума.

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Байден подписал новый указ о военной помощи в преддверии визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. По данным СМИ, гость Белого дома прилетит в США на военном самолете из Польши, до которой он добрался на поезде. Точный маршрут, как и всю подготовку поездки, держат в тайне.

Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский намерен просить у Байдена передачу ВСУ дальнобойных ракеты ATACMS и разведывательно-ударных беспилотников Grey Eagle и Reaper.