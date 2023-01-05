Мир 05 января 2023, 23:10 США отправят на Украину 50 БМП Bradley почти на $3 млрд Reuters: США отправят на Украину 50 БМП Bradley почти на $3 млрд Википедия

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Власти США включат в очередной пакет военной помощи Украине 50 боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«США собираются включить около 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Украине, который будет анонсирован в пятницу, 6 января», — заявили журналисты.

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По словам собеседников агентства, поставка боевых машин обойдется американцам в 2,85 миллиарда долларов. Этот пакет военного оборудования станет самым крупным за все время предоставления помощи Украине со стороны США.

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Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что украинские военные получат не только американские БМП, но и немецкие. Германия отправит дополнительную батарею ЗРК Patriot, а в планах — поставка БМП Marder.

Решение о предоставлении военной техники приняли по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с американским лидером Джо Байденом.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме заявило, что США не захотели предоставить Украине танки Abrams. Отказ объяснили сложным техническим обслуживанием бронемашин.