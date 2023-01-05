Мир 05 января 2023, 22:31 Раскрыты детали нового пакета военной помощи Украине от США и Германии Белый дом: Германия присоединится к поставкам на Украину ПВО Patriot Публичное достояние

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Германия присоединится к США, чтобы начать поставку Украине дополнительной батареи ЗРК Patriot. Такое решение было принято по итогам разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с американским президентом Джо Байденом, сообщила пресс-служба Белого дома.

Также в планах Соединенных Штатов поставлять Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германии — БМП Marder. Расширение поставок связано с увеличением интенсивности боев на востоке страны.

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В новую военную помощь планируется добавить новые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Германия и США планируют обучить украинских военных обращению с обоими образцами современной западной бронетехники. Байден и Шольц заявили, что продолжать содействовать Украине «столько, сколько потребуется».

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По данным Associated Press, новый пакет военной помощи Украине обойдется США почти в три миллиарда долларов. Точное количество машин станет известно в ближайшую пятницу, 6 января.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне заявил о подготовке к передаче Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot.