Мир 14 января 2023, 04:05 Военная техника от западных союзников начала прибывать на Украину — Ермак Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о начале получения техники от союзников РИА «Новости»

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Тяжелая военная техника начала поступать на Украину от западных партнеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Наше взаимодействие с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сейчас сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику», — написал он.

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Ермак также добавил, что Украине нужно еще больше техники. Он также выразил уверенность, что их партнеры продолжат поддерживать ВСУ «всеми возможными способами».

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Ранее стало известно, что Франция пообещала в ближайшие несколько месяцев передать украинским военным танки MX-10RC. Белый дом не исключил возможности предоставления ВСУ танков Abrams. В рамках последнего пакета помощи размером в три миллиарда долларов американцы также отправят на Украину50 БМП Bradley.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил власти США в преступлении против страны. По подсчетам Конгресса, траты на военную поддержку страны Украины в 2022 году оказались выше, чем на все дороги и мосты в стране.