Мир 13 января 2023, 03:51 Белый дом оценил возможность передачи на Украину роту танков Abrams Белый дом: США будут максимально отвечать на потребности ВСУ при выделении помощи РИА «Новости»

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США будут наилучшим образом удовлетворять запросы Украины при выделении военной помощи. Так на вопрос о возможности предоставления ВСУ танков Abrams ответил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности, официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«США продолжат предоставлять военную помощь, такую, которая будет наилучшим образом соответствовать потребностям украинцев», — сказал он.

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При этом напрямую Кирби не ответил. Он лишь подчеркнул, что не хочет опережать решения президента Джо Байдена.

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Кирби также заметил, что Соединенные Штаты найдут возможности помогать Украине, даже если сами будут не в состоянии соответствовать их запросам. На такой случай Белый дом ведет постоянные переговоры с союзниками для предоставления необходимой поддержки.

В начале января американские власти объявили о новом пакете помощи Украине размером три миллиарда долларов. Они передадут ВСУ 50 боевых машин пехоты Bradley. На следующей неделе в Германии начнется обучение украинских солдат по обращению с этой техникой.