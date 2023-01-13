Мир 13 января 2023, 11:13 Франция пообещала поставить танки AMX-10RC на Украину за два месяца Минобороны Франции заявило, что поставит танки AMX-10RC на Украину за два месяца Викимедиа

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил во время переговоров с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, что киевский режим получит танки MX-10RC в течение двух месяцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление французского ведомста.

«Министры (Франции и Украины) договорились, что поставка танков AMX 10-RC состоится в течение двух месяцев», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что Франция поставит Украине колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили.

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Российские власти направляли странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для Украины будут законной целью для РФ. Также российская сторона говорила, что помощь Запада украинским военным только затягивает конфликт и мешает началу прямых переговоров.