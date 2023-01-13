Мир 13 января 2023, 03:50 Траты на Украину назвали преступлением против США Ведущий Fox Карлсон: конгресс «приходит в чувство» по вопросу миллиардной помощи Украине Pixabay

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Американцам открыли глаза на преступление, которое правительство совершило против собственного народа, поставляя миллиардную помощь на Украину. Траты на военную поддержку страны на другом континенте оказались выше, чем Конгресс США потратил на все дороги и мосты в стране. Об этом рассказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Карлсон процитировал конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси из Кентукки, который указал, что за год правительство потратило на Украину больше, чем на все дороги и мосты в своей стране.

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«Выходит, что это преступление против нашей страны совершается Демократической партией при полном участии большинства республиканцев, и лишь немногие выступили против», — задался вопросом ведущий.

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Демократы не хотят, чтобы граждане США понимали, куда ушли миллиарды, отправленные на Украину. Выступление Кондализы Райс стало громом среди ясного неба, когда она заявила, что Украина проигрывает. Обещание президента США Джо Байдена отправить на Украину новые миллиарды помощи Карлсон назвал «безумием».

«Люди на этом сильно наживаются. Люди на этом сильно обогащаются. Именно поэтому Вашингтон это поддерживает», — заявил телеведущий.

Карлсон припомнил слова министра американских ВМС Карлоса дель Торо, который указал на беспокоящий его факт поставок вооружения Украине. Телеведущий отметил, что защищать можно либо границы Украины, либо границы США.

«Каков ваш выбор? Большинство членов Конгресса выбирают Украину, что раскрывает нам всю правду. Но некоторые из них приходят в чувство», — подытожил Карлсон.