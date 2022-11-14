Мир 14 ноября 2022, 03:59 Власти Турции задержали женщину, которая могла оставить бомбу в Стамбуле МВД Турции: задержана женщина, которая могла оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле Соцсети

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Турецкие власти задержали человека, который, вероятно, оставил взрывное устройство в Стамбуле. Об этом сообщило турецкое МВД, написал ТАСС. Сейчас задержанный находится на допросе.

Глава МВД Турции сообщил, что правоохранители задержали женщину, следует из данных телеканала TRT. Она, предварительно, могла оставить бомбу на улице Истикляль, где днем 13 ноября произошел взрыв.

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Улики, которые собрали следователи, также говорят о причастности к этому теракту действующих в Сирии курдских организаций, отметили в министерстве внутренних дел Турции.

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Взрыв прогремел в районе Бейоглу. По последним данным, жертвами стали шесть человек. Больше 80 прохожих получили ранения. Сейчас в реанимации остаются пять пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, россиян среди пострадавших нет. О том, что взрывное устройство активировала женщина, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

Министр юстиции страны Бекир Боздаг заявил, что расценивает произошедшее как теракт.

Местный житель рассказал «360», что случившееся напугало людей. Также мужчина признался, что уже был свидетелем таких ситуаций.