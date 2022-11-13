Эксклюзив 13 ноября 2022, 23:12 «Было очень страшно». Житель Стамбула рассказал, взрывы на улицах города происходят не в первый раз Житель Стамбула: взрывы происходят не в первый раз, всегда с плохими последствиями Соцсети

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Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле напугал местных жителей. Один из них рассказал «360», что уже несколько раз был свидетелем таких происшествий в городе.

«Сначала я услышал очень громкий взрыв. Я живу здесь давно, уже был свидетелем таких ситуаций. И каждый раз это заканчивалось очень плохими последствиями», — отметил житель Стамбула.

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Взрывное устройство на улице Истикляль в Стамбуле активизировала женщина, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. Сейчас число пострадавших при взрыве достигло 81 человека, ранее сообщалось о 53. Также известно, что погибли шесть местных жителей.

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Турецкие власти уже назвали произошедшее в Стамбуле терактом. Правоохранители начали изучать записи видеокамер, изъятых с места происшествия, чтобы установить точку, где была сумка со взрывчаткой.

Генеральное консульство РФ ранее сообщило, что, по предварительным данным, граждане России не пострадали при взрыве.