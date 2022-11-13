Происшествия 13 ноября 2022, 20:46 Россияне не пострадали при взрыве в Стамбуле Генконсульство: среди пострадавших при взрыве в Стамбуле россиян нет Соцсети

Читать 360tv в

Граждане России не пострадали при взрыве, который прогремел на туристической улице Истикляль в Стамбуле. Об этом ТАСС сообщили в Генеральном консульстве РФ.

«В результате теракта погибли шесть человек и ранены 53. По предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют», — отметили в Генконсульстве.

Реклама

Сотрудники дипмиссии продолжат отслеживать ситуацию в Стамбуле.

Реклама

Губернатор провинции Стамбул Али Ерликая ранее сообщал о четырех погибших и 38 пострадавших. Правоохранители назвали одной из версий взрыва теракт.

Следователи изъяли записи со всех камер видеонаблюдения в районе взрыва. Местным СМИ запретили телетрансляции с места ЧП. Координировать расследование причин взрыва будет глава МВД Турции Сулейман Сойлу.