Мир 13 ноября 2022, 23:19 Минюст Турции назвал терактом взрыв в Стамбуле Министр юстиции Турции Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как теракт Соцсети

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Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил телеканалу A Haber, что он расценил взрыв в Стамбуле как террористический акт. Ответственные за его совершение устанавливаются.

«Это расценивается как акт терроризма. Террористическая организация (ответственная за взрыв) будет определена в результате расследования. Нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия», — сказал Боздаг.

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Он также отметил, что в соцсетях в связи со взрывом распространяется «много необоснованных новостей».

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«Очень полезно не полагаться на необоснованные новости, распространяемые в социальных сетях», — пояснил турецкий министр юстиции.

В Турции уже начато расследование против 25 пользователей соцсетей. Их посты о взрыве в Стамбуле «были идентифицированы как провокационные».

Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль. Сейчас она перекрыта. По последней информации, в результате взрыва погибли шесть человек. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил о 81 пострадавшем.

В Генконсульстве России сообщили, что, предварительно, россиян среди пострадавших нет. Сотрудники дипмиссии продолжат отслеживать ситуацию.