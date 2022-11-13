Происшествия 13 ноября 2022, 21:05 Бомбу на улице Стамбула взорвала женщина Вице-президент Турции Октай: число пострадавших при вызрыве в стамбуле достигло 81 Unsplash

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Женщина активировала взрывное устройство на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщил ТАСС. Число пострадавших при взрыве достигло 81 человека.

Состояние двух раненых медики оценивают как тяжелое.

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«В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжелое», — уточнил вице-президент.

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Турецкие власти назвали произошедшее в Стамбуле терактом.

«По нашим оценкам, это был террористический акт. <...> Нападавший, которым, по нашим оценкам, была женщина, привел в действие бомбу», — сказал Октай.

Ранее сообщалось о 53 пострадавших.

Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября. На место сразу же прибыли правоохранители, которые приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Они начали изучать записи со всех камер видеонаблюдения, чтобы установить точку, где находилась сумка со взрывчаткой.