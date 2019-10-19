Власти подсчитали количество пострадавших в беспорядках в Каталонии

Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался властям Подробнее

Участники забастовки вышли на мирный митинг протеста. В нем приняли участие до полумиллиона человек. Однако параллельно в центре Барселоны начались столкновения радикалов с сотрудниками полиции. Участники беспорядков строили баррикады, вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их. Для расчистки улиц от баррикад и тушения горящего мусора полиция начала применять водометы.

Не обошлось и без пострадавших. Самое большое количество — 25 человек пришлось на Барселону. В столице региона радикалы пришли в район, где расположено управление Национальной полиции, которая напрямую подчиняется Мадриду.

В ходе противостояния здесь задержали 10 протестующих. В районе Таррагон к медикам обратились два человека, которые пострадали в беспорядках. В Льйеде — еще трое. Всего же с начала недели пострадали около 350 граждан.

Полиция Каталонии заявила, что в день всеобщей забастовки они никого не задержали. Однако двоих радикалов отправили в наручниках участках минувшей ночью.

За время демонстраций в регионе полиция задержала 128 человек. Такие данные привел исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Об этом сообщил ТАСС.

Он добавил, что в ходе устроенных радикалами беспорядков пострадали 207 сотрудников полиции. При этом ответственность за организацию анархии он возложил на 400 человек. Всем им грозит наказание до шести лет тюрьмы.

Беспорядки начались в Каталонии в понедельник, 14 октября, когда Верховный суд Испании вынес приговор 12 каталонским политикам, которые стояли за организацией референдума о независимости автономии. Их обвинили в подталкивании населения к мятежу. Девять человек получили сроки от девяти до 13 лет заключения за мятеж, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

Сегодня же стало известно, что бежавший из Испании бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон сдался бельгийской полиции по собственному желанию. Правда, зачем он это сделал не очень понятно, потому что первым его требованием было не экстрадировать его в Мадрид. В Испании ему грозит уголовное преследование по обвинениям в растрате и в подстрекательстве к мятежу.