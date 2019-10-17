На протяжении нескольких дней в Барселоне идут протесты. Причина — приговор организаторам референдума о независимости Каталонии. Девятерым дали реальные тюремные сроки — минимум 10 лет заключения. Теперь потенциальные гости Испании думают, не отменить ли поездки. Российский турист в Барселоне рассказал «360», как проходят демонстрации, а также дал пару советов путешественникам.

Роман Павлов прилетел из Москвы в Барселону 15 октября. Он успел застать протесты воочию. Вот что рассказал «360» 21-летний студент Института кино и телевидения.

Невеселый фестиваль

В районе девяти вечера во вторник у центра Барселоны начал собираться народ. Люди стягивались к правительственным зданиями, которые уже оцепили полицейские. Поначалу это была совершенно мирная акция. Не было никаких проблем. Я даже не сразу понял, что происходит. Спросил у одного прохожего: «А какой тут фестиваль сейчас будет проводиться?» На что он мне ответил: «Боюсь, фестиваль будет не самый веселый».

С течением времени людей становилось все больше и больше. Стали разноситься самые разные лозунги. С каждом разом они звучали все агрессивнее. В какой-то момент кто-то бросил бутылку за ограждения. Мгновение — и в воздухе их уже целая куча. Народ начал звереть.

Понятно, что полицейские несильно обрадовались летящим в них стеклянным бутылкам и прочим предметам. Потом они просто сорвались, стали выскакивать омоновцы с щитами. Людей начали теснить, затем пошла стрельба резиновыми пулями в воздух.

Атмосфера накалилась очень быстро.

Зона боевых действий

Покинуть зону протестов оказалось нелегкой задачей. Полицейские перекрыли дороги назад. Было непонятно, как уйти из центра. Мне пришлось пользоваться какими-то окольными путями, идти через разные проходы и закоулки между зданиями.

Люди вокруг поджигали мусорные баки, оставляли какие-то предметы по мере движения, перекрывали дороги. Вокруг ездили полицейские фуры. Получилось так, что часть митингующих потерялась, часть пыталась перекрыть улицы. В местах, где митингующих было очень много, происходили наиболее жесткие столкновения. Люди бросали бутылки и камни в полицейские машины. На них выпрыгивали омоновцы, протестующие начинали убегать.

Часам к двенадцати центр Барселоны был похож на какую-то зону боевых действий. Горели баки, были разбиты окна и витрины, везде валялся мусор. Одни дороги перекрыли полицейские, другие — обычные граждане.

Люди очень агрессивно реагировали на появление служебных машин. Стоило одной полицейской машине появиться, ее тут же закидывали камнями, палками и бутылками. Затем машина уезжала, а минут через 10 возвращалось уже несколько машин. Тогда начинали убегать люди.

Предполагается, что наиболее жесткие столкновения развернутся в пятницу. Должны выйти все и со стороны протестующих, и со стороны полицейских. Боюсь представить, что будет происходить.

Что нужно знать туристам

Во-первых, протестующие и полицейские к туристам относятся очень спокойно. Например, обычные граждане объясняют, что происходит в городе, и подсказывают, как лучше выйти из этой зоны. С полицией та же история. Когда они теснили протестующих, я находился в толпе. Я просто обратился к ним со словами: «Стойте-стойте, я российский турист. Пожалуйста, не…» — и тут я изобразил звуки стрельбы. Они нормально отреагировали.

Самое интересное, что если ночью центр Барселоны напоминает зону боевых действий, то наутро от этого и следа не остается. Когда люди начинаются расходиться, на улицах тут же начинают убираться и тушить огонь. Просыпаешься утром, а все спокойно идут на работу, ведут детей в детский сад. Туристы гуляют, везде проводятся экскурсии.

Более того, даже ночью, когда в центре творится полная жесть, кафе, рестораны и бары продолжают работать. У меня за это время никаких проблем не возникало. Вечерами сижу в этих кафе, утром и днем спокойно гуляю по городу. Необходимости сидеть в отеле нет.

По сути, единственная опасность сейчас — это только то, что могут снова заблокировать аэропорт. Тогда у человека могут пропасть билеты, но и это решаемо. Всегда можно позвонить в посольство — и тебе бесплатно заменят билеты.

Если ты турист, то тебе здесь, в принципе, ничего не угрожает. Полиция и протестующие понимают, что это не война туриста. Бояться, что на тебя из-за угла навалятся 15 полицейских туш, не надо. Все не так ужасно, как может показаться, но моментами страшновато. Я бы, наверное, просто посоветовал вечером или ночью не гулять в центре города.