Журналистов в Барселоне закидали мячами за ложь. Протесты продолжаются
Демонстрации в Барселоне проходят уже несколько дней. В четверг, 17 октября митингующие забросали испанских журналистов воздушными шариками и резиновыми мячами, сообщил ТАСС. Так они выразили протест из-за «манипуляций» и предвзятого освещения происходящего в регионе.
В городе стоит специальная трехметровая временная трибуна для репортеров. Журналисты одеты в яркие оранжевые жилеты. Протестующие проходящие мимо выкрикивают в их адрес лозунги и ругательства, обвиняя их во лжи.
Каталонцы считают, что испанская пресса показывает ситуацию однобоко и необъективно.
«Мы боремся за независимость, а нас выставляют террористами», — заявил агентству один из демонстрантов.
Вечером в четверг на улицы города вышли десятки тысяч человек. В локальных столкновениях с полицией пострадали шесть человек. Протестующие вновь начали жечь контейнеры с мусором, сообщила газета La Vanguardia.
Там где нет митингов, город живет своей жизнью: работают кафе и магазины, прогуливаются туристы.