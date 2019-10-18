Журналистов в Барселоне закидали мячами за ложь. Протесты продолжаются

В городе стоит специальная трехметровая временная трибуна для репортеров. Журналисты одеты в яркие оранжевые жилеты. Протестующие проходящие мимо выкрикивают в их адрес лозунги и ругательства, обвиняя их во лжи.

Каталонцы считают, что испанская пресса показывает ситуацию однобоко и необъективно.

«Мы боремся за независимость, а нас выставляют террористами», — заявил агентству один из демонстрантов.

Вечером в четверг на улицы города вышли десятки тысяч человек. В локальных столкновениях с полицией пострадали шесть человек. Протестующие вновь начали жечь контейнеры с мусором, сообщила газета La Vanguardia.

Там где нет митингов, город живет своей жизнью: работают кафе и магазины, прогуливаются туристы.