Каталонские города бушуют. Более 70 человек пострадали в беспорядках

Самая опасная ситуация складывается в Барселоне, где на демонстрации вышло более 40 тысяч испанцев. Но и в каталонских городах, таких как Таррагона, Лерида и Жирона, из-за призывов сторонников выхода Каталонии из состава Испании, на улицах собрались тысячи людей.

В Сети появились многочисленные ролики, на которых видно, что полиция не церемонится с митингующими. В ход идут и дубинки, резиновые пули и газ. Особенно серьезной ситуация стала в понедельник, 14 октября в районе аэропорта Барселоны.

Демонстранты в ответ на агрессию правоохранителей, кидают в них различными предметами и мусором. Они сносят заграждения, пытаются провраться к зданиям представительств испанского правительства.