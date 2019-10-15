Двойные стандарты на страже ЕС. Сценарий Косова в Каталонии пока ждать не стоит

Более 100 человек пострадали во время протестов в Барселоне. Причина демонстраций — приговор испанского суда организаторам референдума о независимости Каталонии. И действия ЕС в этой ситуации открыто демонстрируют существование двойных стандартов в политике. И поэтому сценария Косова в Каталонии пока ждать не стоит.

Политолог из Германии Александр Рар рассказал «360», почему Европа демократичная не для всех и пойдут ли каталонцы по пути косовских албанцев.

В Барселоне во время протестов сторонников независимости Каталонии за медицинской помощью обратился 131 человек. Об этом сообщает газета El Pais.

Волнения начались из-за приговора активистам, которые организовали референдум о независимости. Девять человек получили реальные тюремные сроки — от девяти до 13 лет. Суд решил, что они виноваты в «организации акций, создававших угрозу государственной целостности» и «нецелевом расходовании бюджетных средств».

Интересно, что европейская пресса не так давно писала, как жестоко Китай подавляет свободолюбивый Гонконг. 70-летие КНР и вовсе назвали «одним из самых жестоких и хаотичных дней» бывшей британской колонии.

Нужно признать, что в ЕС действует политика двойных стандартов. Если в случае с Испанией выгодно поддержать центральную власть, то Европа говорит о целостности границ как о своем главном принципе. Если же выгодно нечто другое, то начинаются разговоры о правах человека и территория отделяется. Об этом в беседе с «360» рассказал политолог из Германии Александр Рар.

А почему не отпускают северных итальянцев, которые чувствуют себя больше австрийцами, нежели итальянцами? В случае Крыма, когда население хотело вернуться к России, Москве это не разрешили. В случае Косова, поскольку Запад был против национализма Сербии, косовским албанцам разрешили создать собственное государство Александр Рар политолог.

Полиция избила дубинками сторонников независимой Каталонии. Видео Подробнее

По мнению Рара, закон в этом плане сильно запутан, а двойные стандарты — фундамент конфликтов, которые происходят сегодня.

«От международного права здесь мало что остается, потому что каждый цепляется за свое право, свое видение. Сегодня, мне кажется, до косовских событий в Испании не дойдет. Но демонстрации продолжатся и какое-то решение явно нужно. Ситуация усугубляется тем, что в Испании нет дееспособного правительства», — считает политолог.

При этом собеседник «360» отметил, что в перспективе у Каталонии есть шанс на суверенитет. Если в Испании к проблеме сепаратизма добавится экономический кризис, то он усилит общую обстановку и отделение части государства исключить будет нельзя.