Важное 16 декабря 2022, 10:27 Серия взрывов прогремела в Киевской и других областях Украины Ракетные взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях.

Руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что сработала система ПВО. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в 09:04 написал, что в небе на севере Украины заметили первые ракеты, а в общей сложности военные рассчитывают на 60 штук. Спустя час он объявил об аварийных отключениях электричества в области и городе, а также предупредил о срабатывании системы ПВО.

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Ракеты заметили также в Полтавской, а в Харьковской области, по словам руководителя администрации Олега Синегубова, трижды ударили по объектам критической инфраструктуры. Две ракеты упали в Кривом Роге Днепропетровской области, объявил глава горадминистрации Александр Вилкул.

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