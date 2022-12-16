Важное 16 декабря 2022, 10:31 Взрывы прозвучали в Деснянском районе Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в Деснянском районе. По данным главы города, на место выехали экстренные службы.

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«Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы уезжают на место», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он попросил киевлян не покидать укрытий.

На всей территории Украины продолжает действовать оповещение о воздушной тревоге. Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях. Харьков оказался обесточен.

В некоторых регионах Украины, в частности в Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской областях, свет отключили превентивно, до взрывов, чтобы уберечь оставшуюся энергетическую инфраструктуру. На Украине повреждена уже половина объектов энергетики.

Целью ударов Вооруженных сил России по Украине являются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. Высокоточные удары попадают по намеченным целям.