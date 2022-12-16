Важное 16 декабря 2022, 09:38 Воздушную тревогу объявили по всей Украине piqsels

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Воздушную тревогу объявили уже на всей территории Украины. Вначале оповещения распространились на Западную Украину, а затем количество регионов, где зазвучали сирены, продолжило сремительно расти.

Кроме того, тревога действует на подконтрольных Украине территориях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

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Первыми сегодня утром оповещения включили Одесская и Николаевская область и часть Херсонской области. Позже стало известно о воздушной тревоге в Киеве. Жителей попросили оставаться в укрытиях и ожидать новых указаний.

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Украинские СМИ написали о ракетах, летящих в сторону Киева, и запуске ракет с Каспийского направления. В соцсетях появилась информация о взрывах в Харькове.

В Черкасской, Житомирской и Кировоградской областях превентивно отключили свет, опасаясь, что новые удары нанесут масштабные повреждения объектам энергетики. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким оптимистично заявил, что системы ПВО собьют большинсьво ракет.

ВС России регулярно точечно бьют по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины.