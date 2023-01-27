Мир 27 января 2023, 23:44 «Особенно циничен и отвратителен». Косачев назвал неприемлемым теракт в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста Вице-спикер Совета Федерации Косачев назвал теракт в Иерусалиме неприемлемым и циничным РИА «Новости»

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале высказался в поддержку израильского народа в связи со стрельбой в иерусалимской синагоге. Он назвал это преступление особенно циничным, так как совершено оно в Международный день памяти жертв Холокоста.

«Терроризм неприемлем никогда и нигде. Теракт в синагоге Иерусалима сегодня, в День памяти жертв Холокоста, особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен. Израиль, мы с вами», — написал сенатор.

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Ранее стало известно, что в Иерусалиме восемь человек погибли и 10 пострадали из-за стрельбы, которую открыли по выходившим из синагоги людям после пятничной молитвы.

Израильская полиция рассматривает это нападение как теракт. Нападавшего застрелили при попытке сбежать. Теперь правоохранители обыскивают район, чтобы найти других возможных террористов. Врачи продолжают оказывать медпомощь пострадавшим с травмами различной степени тяжести.