Мир 28 января 2023, 17:51 Украинец оказался среди жертв теракта у синагоги в Иерусалиме Посольство Украины в Израиле сообщило о жертве среди своих граждан в теракте в Иерусалиме

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Среди жертв теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме оказался украинец. Об этом сообщило в посольство страны в Израиле в социальных сетях.

«С печалью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины», — сказали в диппредставительстве.

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Представители посольства выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что молятся за выздоровление раненых.

В Международный день памяти жертв холокоста местные жители пришли в синагогу на пятничную молитву. Тогда молодой житель Восточного Иерусалима устроил стрельбу. В ходе атаки восемь человек и порядка 10 пострадали. Стрелка ликвидировали, когда он попытался сбежать с места преступления. Происшествие расценили как теракт.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал случившееся циничным преступлением, потому что его совершили в день памяти жертв Холокоста.

Днем 28 января снова прозвучала стрельба в Иерусалиме. Парень открыл огонь на месте археологических раскопок в Городе Давида. В результате ранены 22-летний молодой человек и 45-летний мужчина. Израильская полиция сообщила, что стрелком оказался 13-летний подросток.