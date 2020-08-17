«Власть никогда не падет»: Лукашенко пообещал «разобраться» со своими противниками

Он заявил, что оппозиция вместе со своими сторонниками отравила граждан социальными сетями.

«У некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся», — пообещал Лукашенко.

По его словам, участники несанкционированных акций протеста начали требовать его отставки в результате действия провокаторов, которые инициировали насилие со стороны правоохранительных органов. Лукашенко уточнил, что силовики вынужденно применили насилие.

«Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: „Уходи!“ Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу», — подчеркнул он.

Лукашенко призвал рабочих самим решать, переступать черту или нет. По его словам, выходить на улицу можно — власть это перетерпит, но в случае силовых действий наступит ответственность. Белорусский лидер заявил, что в нынешней ситуации нужно принимать спокойные и взвешенные решения для того, чтобы ситуация стабилизировалась.

Во время этой же встречи с рабочими Лукашенко признался в своей жесткости. По его словам, именно эта черта характера позволила ему сохранить Белоруссию. Он подчеркнул, что не готов обижать детей, но при этом страну никому отдавать не собирается.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прибыл на вертолете на МЗКТ для встречи с коллективом после сообщений о готовящейся забастовке. В ходе беседы с рабочими он заявил, что не допустит проведения повторных президентских выборов, а также подчеркнул, что «200 протестующих погоды не сделают».

На ряде промышленных предприятий Белоруссии начались забастовки сотрудников. Так, коллективы протестуют против насилия со стороны силовиков в отношении участников несанкционированных акций, выступающих против результатов президентских выборов.

По данным Следственного комитета Белоруссии, с жалобами на избиения со стороны силовиков в ведомство обратились более 700 человек. Некоторые из них заявили, что силу к ним применили уже после задержания. При этом правоохранители также обратились в ведомство с заявлениями на насилие со стороны протестующих.

Генеральная прокуратура Белоруссии заявила, что под арестом остаются 122 человека, остальных задержанных в ходе несанкционированных акций отпустили.