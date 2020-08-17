Лукашенко исключил проведение перевыборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что проводить новое голосование никто не собирается.

Президент страны обозначил свою позицию на встрече с работниками МЗКТ. Его процитировало агентство БЕЛТА.

«Их (выборов — прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что добиться от него чего-либо под давлением невозможно. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал», — сказал он.

После проведения выборов главы государства 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. ЦИК подсчитал, что победил на них Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Его основная конкурентка Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Оппозиция потребовала провести перевыборы. В Минске и других городах республики участники акций протеста столкнулись с силовиками. На некоторых белорусских предприятиях начались забастовки.