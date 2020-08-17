Белорусы пожаловались в СК на избиения при задержаниях

В свою очередь правоохранители написали 124 заявления с жалобами на насилие со стороны участников несанкционированных протестных акций. Силовики заявили в том числе об уничтожении и повреждении имущества.,

По всем заявлениям следователи начали проверку. При наличии синяков, ссадин или других повреждений сотрудники ведомства назначают экспертизы для установления тяжести вреда здоровью.

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что под административными арестами в стране остаются 122 человека, которые принимали участие в несанкционированных акциях. Остальных задержанных отпустили на свободу.

В ведомство также продолжают поступать жалобы на превышающих свои полномочия сотрудников силовых структур. Все заявления Генеральная прокуратура пересылает в Следственный комитет. Все расследования остаются на контроле надзорного ведомства.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии в ночь после выборов президента страны. Несогласные с предварительными результатами, по которым победил действующий руководитель страны Александр Лукашенко, вышли на улицы, где произошли столкновения с сотрудниками ОМОН и милицией.

В пятницу, 14 августа заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков заявил, что всех задержанных на несанкционированных акциях отпустят к утру. На вопрос о необоснованном применении силы к задержанным он заявил, что ничего подобного не было.

Однако после его слова опроверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что в изоляторе жестко обращались с теми, кто нападал на правоохранителей.

Протест в Белоруссии продолжается. Противники действующей власти потребовали провести новые выборы. Лукашенко это предложение отверг. Сегодня в стране начали забастовку крупным промышленные предприятия.