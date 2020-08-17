Лукашенко пообещал не заставлять работать бастующих в Белоруссии

«Надо понимать, что „плохой“ президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим», — приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.

Глава Белорусского государства добавил, что «200 бастующих погоду не сделают».

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК, победу в голосовании одержал Лукашенко. За него проголосовали 80,1% избирателей. У его основной конкурентки Светланы Тихановской — 10,1% голосов.

В Минске и других белорусских городах произошли стычки между участниками акций протеста и силовиками. Рабочие некоторых предприятий Белоруссии объявили забастовку.