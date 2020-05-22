Великобритания не собирается выходить из Договора по открытому небу

Великобритания не планирует выходить из Договора по открытому небу. Ранее о своем решении покинуть его сообщила Америка. Причиной выхода в США назвали нарушения России, которая якобы следила за Дональдом Трампом.

О своих намерениях остаться в договоре сообщило посольство Великобритании в РФ в своем Telegram-канале.

Правительство Великобритании было проинформировано о решении США выйти из Договора об открытом небе. Мы понимаем их обеспокоенность о неисполнении договора российской стороной посольство Великобритании в РФ.

В посольстве подчеркнули, что Великобритания продолжит работать с Америкой, которая является их ближайшим союзником. Однако выходить из Договора по открытому небу страна не собирается.

Ранее СМИ сообщили о намерениях США выйти из Договора по открытому небу. Позже эту информацию подтвердил президент Америки Дональд Трамп. Он сообщил, что причиной разрыва соглашения стали нарушения со стороны России. Советник Трампа обвинил РФ в слежке за передвижениями американского лидера. Политологи считают это заявление абсурдным, особенно слова о том, что российские самолеты-разведчики якобы летали над Белым домом. Эксперты уверены, что решение США выйти из Договора связано с предстоящими выборами президента — таким образом Трамп пытается заработать дополнительные очки.

Вашингтон заявил, что согласен пересмотреть свое решение по выходу из договора, если Россия перестанет его нарушать. В противном случае Америка перестанет его исполнять через полгода.