Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подтвердил решение выйти из Договора по открытому небу. Также он заявил, что у Соединенных Штатов и России есть «хороший шанс» заключить новое соглашение.

«Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора», — сказал Трамп журналистам.

Вашингтон выйдет из соглашения, пока Москва не будет его соблюдать, добавил глава государства.

«Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы вместе вернуть его», — привело слова Трампа РИА «Новости».

В 1992 году Договор по открытому небу подписали представители 27 государств — членов ОБСЕ, позднее число участников увеличилось до 34.

Помимо США и России, договора придерживаются Великобритания, Германия, Франция, Канада, Норвегия, Швеция, Чехия и многие другие европейские страны. Международный договор разрешает странам, которые его подписали, полеты разведывательных самолетов в воздушном пространстве друг друга.

21 мая ряд СМИ сообщил о намерении США выйти из соглашения по открытому небу.