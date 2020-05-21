    21 мая 2020, 20:23

    Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил решение выйти из Договора по открытому небу. Также он заявил, что у Соединенных Штатов и России есть «хороший шанс» заключить новое соглашение.
    Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу

    «Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора», — сказал Трамп журналистам.

    Вашингтон выйдет из соглашения, пока Москва не будет его соблюдать, добавил глава государства.

    «Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы вместе вернуть его», — привело слова Трампа РИА «Новости».

    В 1992 году Договор по открытому небу подписали представители 27 государств — членов ОБСЕ, позднее число участников увеличилось до 34.

    Помимо США и России, договора придерживаются Великобритания, Германия, Франция, Канада, Норвегия, Швеция, Чехия и многие другие европейские страны. Международный договор разрешает странам, которые его подписали, полеты разведывательных самолетов в воздушном пространстве друг друга.

    21 мая ряд СМИ сообщил о намерении США выйти из соглашения по открытому небу.