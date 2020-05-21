В США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Вашингтон пересмотрит свое решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН), если Москва прекратит его нарушать. В противном случае, через полгода США покинет соглашение.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Через шесть месяцев начиная с завтрашнего дня Соединенные Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора», — цитирует его заявление РИА «Новости».

Глава американского Госдепартамента подчеркнул, что Россия годами нарушала соглашение разными способами.

Американское издание New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации сообщило, что выход из ДОН означает, что США не намерены продлевать основополагающий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Его срок истекает в 2021 году.

Собеседники газеты также сообщили о секретных докладах Пентагона, в которых Россия подозревается в использовании соглашения для слежки за критической инфраструктурой США и кибератак. Никаких подтверждений этим заявлениям не приводится.

Директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что пока Вашингтон не уведомлял Москву о выходе из ДОН.

«Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями», — сказал Ермаков РИА «Новости». Он напомнил, что это соглашение обеспечивает предсказуемость и взаимное доверие в Европе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила отсутствие официальных уведомлений из США. Она добавила, что Россия ждет разъяснений.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) в 1992 году подписали 23 государства, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сейчас участниками соглашения стали 34 государства. Россия присоединилась к нему в 2001 году.