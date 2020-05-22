«Абсурд большого масштаба». Выход США из Договора по открытому небу связали с выборами президента

Президент США Дональд Трамп воспринимает только войну денег, и выход Штатов из Договора об открытом небе ничего не значит. Политолог Наталия Елисеева считает, что Трамп просто зарабатывает перед американцами очки перед выборами.

Елисеева в разговоре с «360» напомнила, что США обвинили Россию в слежке за Трампом и полетами разведчиков над Белым домом. И это обвинение выглядит абсурдно, ведь этого не могли допустить американские спецслужбы.

«Это абсурд большого масштаба. Все эти подобные заявления — это политиканство. Соответственно, Вашингтон пытается обвинить Москву в несоблюдении, одновременно Трамп говорит, что у нас с Россией все равно хорошие отношения», — заметила Елисеева.

В этой ситуации европейские союзники США вообще не понимают, что происходит и как им реагировать. В итоге, например, Германия заняла позицию нейтралитета.

Это политиканство, которое нацелено на консолидацию американского общества. Понятно, что экономическая ситуация сейчас довольно печальная, пытается вытянуть на военной сфере Наталия Елисеева.

Политолог напомнила, что одновременно с новостями о выходе США из договора в СМИ появились публикации, что Трамп хочет подписать другое соглашение с Россией и Китаем. Елисеева считает, что подобные шаги и заявления американский президент делает только ради манипуляции.

«Трамп — человек прагматичный, он бизнесмен. Для него война — это больше торгово-экономическая, он понимает войну денег. Для него война силовая — это что-то непонятное. Все заявления упираются в войну денег. Понятно, что это в любом случае повредит всей международной безопасности, но этот выход продиктован исключительно внутренними проблемами США, никаким образом здесь Россия не виновата. Здесь вопрос терпения, ума и дипломатии — у кого всего этого больше, тот, по сути, и победит. Со стороны Америки мы понимаем, что такие заскоки — они не первые, и они будут», — отметила Елисеева.

Политолог предупредила, что подобные заявления еще будут повторяться, причем с приближением ноября, когда пройдут президентские выборы, их станет еще больше.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу из-за того, что Россия не соблюдает его условия.