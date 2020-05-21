США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу и обвинили Россию

США официально заявили о своем намерении выйти из 35-го договора по открытому небу. Америка обвиняет Россию в его нарушении.

Информацию о том, что Америка планирует уведомить Россию о своем выходе из 35-го договора по открытому небу сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США. Издание уточнило, что о своих планах правительство сообщит Кремлю 22 мая. Однако официальное заявление американских властей появилось уже сегодня.

При этом МИД России сообщил РИА «Новости», что пока не получал от Вашингтона никаких уведомлений о прекращении Договора.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Этот документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В нем участвуют 34 государства. Благодаря документу, члены договора могут открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.